Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Співробітницю американського посольства знайшли перехожі у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці.
У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що напасти на жінку міг чоловік 30-40 років з темним волоссям, зростом 190-200 см. Нападник, за даними поліції, був одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку. Зараз підозрюваного шукають.
“Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація”, – додали в поліції.
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