На сценариста і співведучого "Телебачення Торонто" Єгора Шатайла напали кілька десятків осіб. Його повалили на землю, в обличчя приснули газ.

Про це повідомляється на сторінці “Телебачення Торонто” у Facebook.

“На нашого сценариста та співведучого Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, повалили його на землю та залили обличчя газом. І все через жарти! Це сталося в понеділок, 14 вересня, перед виступом Єгора на стендап-концерті в Києві. Напередодні Єгор написав пост у ФБ з анонсом свого стендапу “про збитковість традиційної української сім’ї, яку треба закрити, як Тетчер шахти, і вкладати бабки в інновації “, – йдеться в повідомленні.

У коментарі до Єгора прийшли представники “Традиції та Порядку”, провідний іронічно відповів на їхні претензії.

“Тому кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап-концерт. Але грошей на квитки, на жаль, не мали. Тому влаштували бліцспілкування з Єгором. Традиційно напали на нього (розпилили газ в обличчя, змусили вибачитись перед народом України, повикрикували щось проти ЛГБТ) і впорядковано втекли. А потім мужньо повернулися до Єгора у коментарі під постом, щоб позловтішатися”, – повідомляє “Телебачення Торонто”.

Там також відзначили, що зараз з Шатайлом все гаразд.