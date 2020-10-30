Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ситуацію з розповсюдженням коронавірусу переводити всі школи на дистанційне навчання в столиці не збираються.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Підкреслю: переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається. Наше основне завдання – зробити все для безпеки навчального процесу. До речі, фахівці ВООЗ зазначають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з розповсюдженням вірусу. І, наприклад, у Франції, де відсьогодні знову запровадили суворий карантин, школи та садки не закривають. На відміну від того, як це було навесні, під час першої хвилі пандемії”, – зазначив Кличко.

За його словами, загалом до навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин через захворювання педагогів і учнів наразі зачинені 8 шкіл, а на дистанційному навчанні знаходиться 436 класів у 133 школах столиці.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, в Києві було виявлено 741 новий випадок коронавірусу COVID-19. Ще 17 пацієнтів померли.