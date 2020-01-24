У Київському метрополітені на вхід і вихід закрили дві станції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Наразі закриті “Хрещатик” і “Золоті ворота”, ці станції також не працюють як пересадочні вузли. У метро зазначають, що поїзди курсують без зупинки.

У прес-службі столичної підземки повідомили, що у зв’язку з анонімним дзвінком про замінування станцій правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій “Хрещатик”, “Площа Льва Толстого”, “Палац спорту”, “Золоті ворота”, “Театральна” з їх тимчасовим закриттям.