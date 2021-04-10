У Києві нетверезий та агресивний чоловік розгулював вулицями з двома удавами.

Про це у Facebook написав перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, чоловіка на підпитку з двома зміями помітили на вулиці Клавдіївській. Він чіплявся до людей.

За словами Білошицького, плазунам за нинішньої температури на дворі було некомфортно, тому вони поводилися неспокійно, “що і змусило чоловіка покласти їх на дах чужого автомобіля”.

Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився назвати патрульним своє ім’я та поводився агресивно. Громадянин також не зміг повідомити, звідки у нього змії – його затримали та доставили до райвідділу.

“Також ми зв’язались з організацією UAnіmals, яка опікується правами тварин, щоб вони оглянули змій та допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний усім необхідним, прихисток”, – зазначив Білошицький.

На порушника інспектори склали матеріали за ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) та за ст. 178 (…поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.