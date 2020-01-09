У Києві нетверезий водій на автомобілі Audi вилетів з дороги на Європейській площі і протаранив будівлю Національної філармонії.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в місті Києві.

“Сьогодні, близько 6-ї години ранку на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на Володимирському узвозі. Очевидець події розповів поліцейським, що автомобіль Audi врізався в будівлю філармонії”, – йдеться в повідомленні.

На місці події інспектори виявили водія авто, у якого спостерігалися явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час проходження огляду на стан сп’яніння у крові правопорушника виявили 1, 40 проміле алкоголю, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів.

Зазначається, що 28-річний водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, як наслідок, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України.

“Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих, окрім автомобіля, що зазнав серйозних механічних пошкоджень”, – наголосили в поліції.

Крім того, поліцейські з’ясували, що керманич не мав водійського посвідчення.

На винуватця аварії патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та склали протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) й ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також, інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.