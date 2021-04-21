У Печерському районі Києва невідомий відкрив вогонь по дорожникам, які виконували ремонтні роботи, внаслідок чого один із них отримав поранення. Порушника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Комунальній корпорації “Київавтодор”.

Так, сьогодні вдень працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду. Зокрема, фрезерували старе дорожнє покриття.

Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки “Renault Trafic“. Він розпочав словесний конфлікт, після чого відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людям.

Зазначається, що поранення отримав механізатор фрези. З місця інциденту нападник втік.

На місце викликали поліцію і медиків. Наразі працівника госпіталізували.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі #Буквам повідомила, що чоловіка 1983 року народження, який стріляв, вже затримали в іншому районі столиці на проспекті Лобановського. Прокуратура готує йому повідомлення про підозру.