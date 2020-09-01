У Києві ніч на 1 вересня виявилась найтеплішою за останні 140 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С.

Нагадаємо, що у вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.