У Києві за минулу добу виявили 232 нових випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Це новий антирекорд у столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! Вірус, на жаль не відступає. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу COVID-19 виявили в 232 мешканців Києва. 16 з них – діти. Один випадок – летальний”, – йдеться в повідомленні.

Усього в столиці коронавірус забрав життя 151 людини. На сьогодні у Києві вже 10 392 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

122 жінки віком від 20 до 89 років;

94 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв;

6 дівчат від 3 до 15 років та 10 хлопців від 8 до 17 років.

Серед них – і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 57 людей. Усього коронавірус подолали 3 373 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 40, у Дніпровському – 34 та в Дарницькому районі – 33 випадки.