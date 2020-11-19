У Києві за минулу добу знову підтверджено рекордну кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 – захворіли 1348 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу від ускладнень COVID-19 померли ще 34 людини.

“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 203”, – поінформував Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 731 жінки у віці від 18 до 94 років;

• 554 чоловіків у віці від 18 до 87 років;

• 33 дівчаток від одного місяця до 16 років і 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

Захворіли, зокрема, 50 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 459 осіб. Всього коронавірус подолали 20 015 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 294, у Деснянському – 188 і в Солом’янському районі – 166 випадків.