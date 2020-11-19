Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
За добу від ускладнень COVID-19 померли ще 34 людини.
“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 203”, – поінформував Кличко.
Так, за добу коронавірус виявили у:
• 731 жінки у віці від 18 до 94 років;
• 554 чоловіків у віці від 18 до 87 років;
• 33 дівчаток від одного місяця до 16 років і 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.
Захворіли, зокрема, 50 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 459 осіб. Всього коронавірус подолали 20 015 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 294, у Деснянському – 188 і в Солом’янському районі – 166 випадків.
- За минулу добу, 18 листопада, COVID-19 підтвердили ще у 13 357 українців, що є рекордним показником. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.