Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1525 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 86 437”, – поінформував Кличко.
Так, за добу коронавірус діагностували у:
• 1069 жінок у віці від 18 до 89 років;
• 722 чоловіків у віці від 19 до 85 років;
• 61 дівчинки від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років.
Захворів, у тому числі, і 51 медик.
У лікарні столиці за добу госпіталізували 138 осіб. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 444 людини. Всього коронавірус подолали 26 847 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дніпровському районі – 356, в Дарницькому – 315 і в Деснянському районі – 313 випадків.
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- У середу, 9 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.
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