У Києві за минулу добу зафіксовано рекордну з початку епідемії кількість випадків зараження коронавірусом: COVID-19 підтверджено у 1899 людей.

Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1525 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 86 437”, – поінформував Кличко.

Так, за добу коронавірус діагностували у:

• 1069 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 722 чоловіків у віці від 19 до 85 років;

• 61 дівчинки від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворів, у тому числі, і 51 медик.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 138 осіб. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 444 людини. Всього коронавірус подолали 26 847 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дніпровському районі – 356, в Дарницькому – 315 і в Деснянському районі – 313 випадків.