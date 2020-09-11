У Києві зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, 10 вересня, коронавірус підтвердили у 404 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Новини, на жаль, – невтішні. Київ потрапив до “помаранчевої” зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій. І вперше за весь період пандемії в Києві така кількість хворих за добу – 404. Із них – 33 дитини”, – йдеться в повідомленні.

Померли за добу семеро людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 16 523.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

215 жінок віком від 18 до 84 років;

156 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;

14 дівчаток від чотирьох до 17 років і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Серед них – також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 людей. Всього коронавірус подолали 5170 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі – 53 випадки.

За словами Кличка, сьогодні в інфекційних відділеннях, у боксах, де лежать хворі на COVID-19, – по 2-3 людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус.

Загалом у 18 медзакладах столиці, підготовлених для прийому хворих на COVID-19, – понад 2000 ліжок. Всі вони – в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню. І кожна палата – також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях столиці сьогодні – понад 400.