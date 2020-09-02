У Києві за минулу добу підтвердили 332 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Також зафіксовано 5 летальних випадків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 218 киян.

Зокрема, за минулу добу, захворіли:

180 жінок віком від 19 до 84 років;

137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

6 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 15.

Серед них і 13 медиків.

Кличко зазначив, що різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків.

Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнта – у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 – під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Загалом, столичні лікарні, визначені для прийому хворих на коронавірус, заповнені на 54 %.

Показник тестування в Києві становить 210 тестів на 100 тисяч людей.