Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 218 киян.
Зокрема, за минулу добу, захворіли:
- 180 жінок віком від 19 до 84 років;
- 137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 6 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 15.
Серед них і 13 медиків.
Кличко зазначив, що різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків.
Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнта – у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 – під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Загалом, столичні лікарні, визначені для прийому хворих на коронавірус, заповнені на 54 %.
Показник тестування в Києві становить 210 тестів на 100 тисяч людей.
- Станом на ранок середи, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2495 нових випадків коронавірусу COVID-19, що є рекордним показником із початку спалаху в нашій країні.