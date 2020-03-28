Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, передає пресслужба КМДА.

“Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків”, – наголосив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

Він пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. Одночасно, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу в легкій формі.

Також зазначається, що рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку прийматиме безпосередньо лікар-стоматолог.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже 74 особи мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.