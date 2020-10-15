В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка приймає хворих на коронавірус COVID-19, заповнені майже всі відведені для таких пацієнтів ліжка.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, з 430 ліжкомісць для пацієнтів із COVID-19 зайняті вже 423.

“Це одна з основних лікарень із лікування, в тому числі, COVID-19 у Києві. Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут знаходяться 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100%-ва заповнюваність на сьогоднішній ранок”, – наголосив міністр.

Степанов уточнив, що станом на ранок 15 жовтня в Україні в лікарнях перебувають 20 475 осіб. Упродовж минулої доби було госпіталізовано 679 осіб.

При цьому максимальна кількість COVID-ліжок у цілому становить 52 тисячі.

“Для того, щоб перемогти COVID-19, нам недостатньо виключно системи медицини. Так, у нас в цілому є 52 тисячі ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок у наших лікарнях перебувають 20 475 осіб. І ця кількість збільшується. І вона продовжить збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правил, встановлених у нашій країні, рекомендацій МОЗ. Це дуже важливо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Світ нічого іншого не придумав”, – зазначив Степанов.

Згідно з даними МОЗ України, станом на ранок по Києву завантаженість ліжок, виділених для хворих на COVID-19, становить 67,5%.

У трьох областях України завантаженість ліжок перевищує 70%: в Донецькій, Луганській та Одеській областях.

Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 59,7%.