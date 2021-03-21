До кінця доби 21 березня у Києві можливі пориви вітру 15–18 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

У мерії містянам нагадали правила, яких необхідно дотримуватися під час сильного вітру. Вікна будинків мають бути щільно зачинені. Жителям столиці порадили прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти.

“Якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті. Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь”, – зазначили в повідомленні.

Киян також попросили не паркувати поряд із великими деревами машини.

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Києві вдень +3…+5 °С, уночі -1…-3 °С, удень мокрий сніг із дощем. Уночі – без опадів.