У суботу, 6 березня, в Києві на Контрактовій площі відбулася акція на захист пам’ятки архітектури Гостиний двір.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція “За відновлення Гостиного двору!” була організована з вимогою до уряду негайно рятувати будівлю.

Організував мітинг народний депутат VIII скликання та громадський активіст Ігор Луценко.

Учасники акції вимагали повернути пам’ятку громаді Києва. Крім того, серед вимог до уряду та Фонду держмайна – подати науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлюваних робіт у Гостиному дворі.

Як раніше писали #Букви, будівля на Контрактовій площі має понад 200-річну історію, кілька разів перебудовувалася, передавалася в руки приватної структури, вилучалася з переліку пам’яток та включалася знову.

У 2019 році будівлю повернули у власність Фонду держмайна. Проте вона потребує суттєвої реставрації.

Гостиний двір мали передати у власність громади столиці. Проте міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до прем’єрміністра з проханням віддати будівлю Мінкульту. Міністерство хоче створити там Музей сучасного мистецтва та культурний хаб.

У Київській держадміністрації заявляли, що Гостиний двір потребує термінових протиаварійних робіт, оскільки пам’ятка руйнується.

Однак реставраційні роботи не можуть розпочати, допоки не вирішено, на чиєму балансі перебуватиме будівля – громади міста чи міністерства.

ДОВІДКА. Гостиний двір у Києві — монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом Луїджі Руска. Був перебудований у 1828-1833 роках за проєктом Андрія Меленського.

Пам’ятка містобудування й архітектури національного значення, пам’ятка архітектури місцевого значення.