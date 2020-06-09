У Києві кінологи спільно з патрульними поліцейськими затримали п’яного молодика, який заволодів автівкою посла іншої держави та влаштував ДТП.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у місті Києві.

Близько 9-ої години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції на вулиці Гончарна, що у Подільському районі.

За словами начальника ГУНП у Києві Андрія Крищенка, на місці правоохоронці встановили, що незнайомець перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика Mitsubishi Pajero. Далі зловмисник автівкою на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку. На Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто.

“Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських, службовий собака взяв слід, завдяки чому угонщика затримано неподалік автівки. Ним виявився місцевий мешканець 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські і документують цей злочин”, – додав він.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.