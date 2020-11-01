Столичні поліцейські затримали чоловіка, який сьогодні повідомив про замінування кількох об'єктів у місті, зокрема і мосту Патона.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби поліції.

Сьогодні вранці надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. На мосту тимчасово зупинили рух автотранспорту.

Під час перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

За годину оперативники поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про замінування.

“Це – уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння”, – зазначили у поліції.

За даним фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.