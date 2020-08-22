У Києві в суботу, 22 серпня, водій сміттєвоза наїхав на жінку з маленькою дитиною. В результаті потерпіла померла від отриманих травм.

Про це поінформували в пресслужбі столичної поліції.

Інцидент стався на вулиці Флоренції (Дніпровський район Києва).

“Сьогодні о 13:55 до чергової частини поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Флоренції вантажний автомобіль наїхав на жінку з дитиною. На місце події негайно виїхала “швидка допомога”, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції та патрульні поліцейські”, – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що водій сміттєвоза перебував “імовірно, у стані алкогольного сп’яніння”. Згідно з попередньою інформацією, він здійснював маневр “задній рух” і травмував 46-річну жінку з 4-річним хлопчиком. Від отриманих травм потерпіла померла на місці, а дитину з травмами голови ушпиталено до лікарні.

На місці події поліцейські виявили водія, 1993 року народження, і затримали його.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Зараз триває збір матеріалів для встановлення обставин події.

Ресурс dtp.kiev.ua опублікував фото з місця трагічної події, на якому зафіксовано, що в крові водія сміттєвоза виявили 1,91 проміле алкоголю.

Відео і фото з місця ДТП опублікувала також громадська організація “Автопатруль Майдан”. За даними організації, сміттєвоз Scaniа рухався між дворами, коли наїхав на жінку з дитиною. Є інформація, що автомобіль не один метр протягнув тіло загиблої.