У вівторок вранці, 11 серпня, в Києві нетверезий водій Lexus зніс клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні, після чого залишив місце ДТП.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Повідомлення також оприлюднила прес-служба Патрульної поліції України.

“Сьогодні на світанку нетверезий водій на Lexus вчинив ДТП на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві — позносив клумби, а потім, наче нічого й не було, поїхав з місця ДТП… Винуватця автопригоди ми виявили й притягнули до відповідальності вже за 30 хвилин після події. Щойно до патрульної поліції надійшло повідомлення про скоєння ДТП, ми одразу взялися за пошуки порушника. Камери, які слідкують за безпекою міста, допомогли встановити місцеперебування авто Lexus — вулиця Інститутська, де його й зупинили патрульні”, – зазначив Білошицький.

За його словами, у водія були “явні ознаки алкогольного сп’яніння”. Білошицький уточнив, що затриманий не виконував законні вимоги поліцейських, виявляв агресію і нецензурно висловлювався.

“Водія неодноразово було попереджено про те, що в разі невиконання законної вимоги працівника поліції він буде затриманий. Однак попередження не подіяли. Згідно зі ст. 44 Закону України “Про Національну поліцію” до водія була застосована фізична сила, також згідно зі ст. 45 ЗУ “Про Національну поліцію”— спецзасіб кайданки”, – йдеться в повідомленні.

За вчинені правопорушення на чоловіка склали адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Вчинення ДТП) і ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.