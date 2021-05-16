Про це повідомила пресслужба МВС.
“Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія”, – йдеться у повідомленні.
Патрульні почали переслідувати ймовірного стрільця – на команди зупинитися він не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.
Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.
Водія ушпиталили до лікарні з пораненням в груди.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з’ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого.
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