У Києві водії зможуть паркуватися безкоштовно на парковках КП "Київтранспарксервіс" до завершення квітневого суворого карантину.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, уже з понеділка, 5 квітня, в Києві буде суттєво посилений карантин через стрімке розповсюдження коронавірусу.

У зв’язку із цим влада столиці вирішила розширити перелік пільг та преференцій для малого та середнього бізнесу Києва.

А мешканців вирішено звільнити від оплати за паркування автомобілів. Таке нововведення діятиме з 5 квітня до завершення суворих карантинних обмежень (мінімум до 16 квітня).

“Для всіх киян хочу повідомити, що з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс”, – зазначив Кличко.

Подивитися, де розташовані ці паркувальні майданчики, можна на мапі “Київтранспарксервісу”.

(На відео – з 24:15)

Що стосується бізнесу, то столична влада планує зменшити розмір пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об’єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування, сезонних і літніх майданчиків.

Також йдеться про збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Крім того, запропоновано зменшити плату за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.