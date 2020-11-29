Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Вибух стався біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій на вулиці Зої Гайдай. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку.

За словами начальника Оболонського управління поліції Євгена Худякова, вибухотехніки виявили металеві рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вибух стався під офісом “Нацкорпусу”. Про це повідомив голова центрального штабу Максим Жорін.

“Це сталось вночі, близько другої години, тому людей, на щастя, там не було. Офіс знаходиться на 1-му поверсі будинку. Якими треба бути дегенератами, щоб наражати на небезпеку сотні людей, адже постраждати міг будь-хто! Впевнений, що причина теракту – наша боротьба з проросійськими силами. За дивним “співпадінням”, тільки вчора ми провели велику акцію під посольством РФ, а сьогодні наш офіс намагались підірвати”, – сказав він.

За словами Жоріна, до вибуху можуть бути причетні народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та регіональний керівник громадського руху “Патріоти – За Життя” Олег Ширяєв.



Він також опублікував відео вибуху.

“Як бачите, вони вже перейшли до активних дій”, – зазначив Максим Жорін.