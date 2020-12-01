Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Свою акцію представники бізнесу назвали “Податковий майдан #SaveФОП “Право на працю”.
Учасники мітингу принесли з собою прапори та символіку із закликами “SaveФОП” (“Зберегти ФОП”), а також плакати з різними гаслами на цю тему.
Біля будівлі ВР встановлена сцена, з якої спікери по черзі звертаються до присутніх.
Протестувальники висувають до влади низку вимог:
• Терміново розглянути і ухвалити законопроєкти №3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців) і №3853-1 (щодо відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) , а також скасування механізму кеш-бека).
• Створити при президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який буде займатися розвитком мікропідприємництва в Україні (в ньому повинні брати участь представники бізнесу).
• Вносити зміни в законодавство виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу і прогнозування їх наслідків.
• Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України “відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів”.
• Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу усіма контролюючими органами до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб.
• Запровадити мораторій на всі види перевірок (всіма контролюючими органами) до моменту зняття карантинних обмежень.
• Приймати зважені рішення щодо карантину і не допустити обмеження діяльності малого і мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.
Акція поки проходить без інцидентів.
Варто зазначити, що поліція посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі.
За порядком у посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.
Як відзначили в пресслужбі столичної поліції, правоохоронці проводять з учасниками заходів “превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити будь-яких правопорушень”.
У поліції попередили про можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і по вулиці Грушевського, через акцію.
- Сьогодні депутати на засіданні комітету повинні узгодити новий доопрацьований законопроєкт про фіскалізацію роботи фізосіб-підприємців (про відтермінування введення касових апаратів для ФОП). Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Новий документ буде розроблений на основі вже зареєстрованих законопроєктів на цю тему і вже сьогодні може бути ухвалений у залі засідань ВР. Тим часом сьогодні вранці у фракційному чаті депутати “Слуги народу” обговорювали свій законопроєкт і заявляли про “повну капітуляцію” з цього питання.
- 17 листопада Верховна Рада України провалила голосування за законопроєкт, який передбачає відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для деяких категорій фізичних осіб-підприємців (ФОП). Після цього під стінами ВР, де протестували підприємці, відбулися сутички.