У вівторок, 1 грудня, з самого ранку під стінами Верховної Ради України проходить акція протесту підприємців.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Свою акцію представники бізнесу назвали “Податковий майдан #SaveФОП “Право на працю”.

Учасники мітингу принесли з собою прапори та символіку із закликами “SaveФОП” (“Зберегти ФОП”), а також плакати з різними гаслами на цю тему.

Біля будівлі ВР встановлена сцена, з якої спікери по черзі звертаються до присутніх.

Протестувальники висувають до влади низку вимог:

• Терміново розглянути і ухвалити законопроєкти №3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців) і №3853-1 (щодо відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) , а також скасування механізму кеш-бека).

• Створити при президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який буде займатися розвитком мікропідприємництва в Україні (в ньому повинні брати участь представники бізнесу).

• Вносити зміни в законодавство виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу і прогнозування їх наслідків.

• Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України “відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів”.

• Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу усіма контролюючими органами до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб.

• Запровадити мораторій на всі види перевірок (всіма контролюючими органами) до моменту зняття карантинних обмежень.

• Приймати зважені рішення щодо карантину і не допустити обмеження діяльності малого і мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.

Акція поки проходить без інцидентів.

Варто зазначити, що поліція посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі.

За порядком у посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.

Як відзначили в пресслужбі столичної поліції, правоохоронці проводять з учасниками заходів “превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити будь-яких правопорушень”.

У поліції попередили про можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і по вулиці Грушевського, через акцію.