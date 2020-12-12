У суботу, 12 грудня, в Києві після тривалої реставрації відкрили Андріївську церкву.

Про це поінформували в пресслужбах Міністерства культури та інформаційної політики, а також Офісу президента України.

Сьогодні відбулося офіційне відкриття пам’ятки архітектури ХVІІІ століття, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів.

На церемонії відкриття в церкві прозвучала симфонічна музика (симфонії Вівальді, Баха, а також українських композиторів Максима Березовського і Дмитра Бортнянського).

13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, в церкві відбудеться перше після реставрації урочисте богослужіння – освячення престолу. Щонеділі та у свята тут будуть проходити богослужіння. В інші дні церква працюватиме як музей.

Реставраційно-ремонтні роботи в Андріївській церкві тривали 11 років. Як уточнив міністр культури Олександр Ткаченко, 5 із них собор був закритий.

Реставрація церкви проходила в три етапи: зміцнення пагорба; реставрація зовнішніх фасадів; робота над інтер’єрами.

Майстри відновили оригінальний колір стін, зміцнили схил, фундаменти церкви. Крім того, була проведена реконструкція іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі (повернуто автентичне розміщення ікон).

У будівлі встановлено сучасне освітлення.

Для людей із вадами зору та дітей майстри відлили з гіпсу елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися і відчути їх форму.

ДОВІДКА. Андріївська церква розташована на Андріївському узвозі в Києві і побудована за проєктом архітектора Бартоломео Растреллі в стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення, входить до складу Національного заповідника “Софія Київська”. Церква внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна планує подавати номінаційне досьє для включення Андріївської церкви в основний перелік.