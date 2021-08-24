У Києві на Хрещатику невідомий чоловік облив червоною фарбою пам'ятний постамент з державним прапором та сходи біля Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили у комунальній корпорації “Київавтодор”.

“Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя Незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент з державним прапором і табличкою “Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби.

Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій – працівники шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36.

У поліції уточнили, що на місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік й облив себе та флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.