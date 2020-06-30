У Києві планують відтермінувати запуск е-квитка до наступного року

Столична влада готова відтермінувати до наступного року запровадження єдиного електронного квитка, щоб надати уряду можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда зазначила, що метою запровадження е-квитка було уникнення нецільового використання бюджетних коштів, зменшення обігу готівки на транспортних підприємствах, облік пасажирів, зокрема, і пільгових категорій для ефективної організації трафіку та визначення сум компенсацій перевізникам.

При цьому, за її словами, Київ зіткнувся з проблемою, яка має бути вирішена на державному рівні. Згідно з чинним законодавством, безкоштовний проїзд пільговикам регламентується законами, які стосуються ветеранів, військових, чорнобильців та інших категорій – близько 240 тис. киян. Окрім того, постановами Кабміну 1993 та 1994 років надано право безкоштовного проїзду для пенсіонерів, а це 480 тисяч мешканців Києва.

І хоча, згідно з Конституцією, держава повинна компенсувати проїзд для пільгових категорій громадян, із 2015 року ці витрати покладені на місцеві бюджеті.

“Але ми вважаємо соціальною несправедливістю для пільговиків із інших регіонів України, яким доведеться сплачувати власні кошти за проїзд із введенням єдиного електронного квитка. Столичний бюджет цих витрат покрити не може. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні. І на кількох нарадах за участю прем’єра, урядовців і керівництва столиці, була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни до законодавства України. А столиця врахує рекомендації урядовців і відтермінує запровадження електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішене”, – пояснила Хонда.