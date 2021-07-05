Про це повідомляється в Telegram-каналі патрульної поліції Києва.
“Через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух по лівій смузі. Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центральної частини міста”, – йдеться в повідомленні.
- У грудні минулого року в Києві провели випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу. Мер столиці Віталій Кличко стояв разом із будівельниками, що зводили міст, під ним, коли на шляхопровід заїхали вантажівки.
- 28 грудня мер Києва Віталій Кличко на квадроциклі і в костюмі Діда Мороза відкрив оновлений Шулявський міст.