Про це повідомив радник київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, якого цитує пресслужба КМДА.

За його словами, за дотриманням “карантину вихідного дня” стежитимуть правоохоронці.

“Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом Уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених Урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи” , – наголосив Бондаренко.

Він уточнив, що постанова Кабміну має однаково працювати для всіх без винятку суб’єктів господарювання.

У КМДА також нагадали, які додаткові обмеження діятимуть на вихідних. Так, у період з 00:00 суботи до 00:00 понеділка (з 14 листопада по 30 листопада 2020 року) забороняється:

• прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;

• прийом відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

• прийом відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

• прийом відвідувачів суб’єктами, що здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів і т.д.);

• діяльність установ культури і проведення культурних масових заходів;

• прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

При цьому у вихідні дозволяється:

• здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень і замовлень на винос;

• робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів;

• робота банків;

• медична практика;

• робота операторів поштового зв’язку;

• робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

• діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. В цей час в Україні буде дозволено працювати тільки аптекам, продуктовим магазинам, АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.

Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється впроваджувати введений Кабміном “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.

Про відмову, зокрема, заявила влада Львова, Рівного, Одеси, Слов’янська, Черкас, Мукачева, Тернополя, Краматорська.