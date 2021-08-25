У Києві поліцейські викрали чоловіка і вимагали в нього 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, коли дізнався, що його знайомий зараз у розшуку за шахрайство, домовився із двома працівниками поліції про імітацію його затримання для отримання хабара за неповідомлення про місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

Наприкінці квітня 2021 року вони організували зустріч з розшукуваним, під час якої змусили його сісти в автомобіль працівника поліції, де вимагали надати їм 10 тисяч доларів.

“Протягом кількох наступних годин затриманий в супроводі співробітників поліції збирав по місту необхідну суму грошових коштів. Частину він зняв з власних банківських карток, частину готівки забрав з місця проживання, а також позичив у знайомого”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Після того як потерпілий надав працівникам поліції 95 тисяч гривень, його відпустили. Ніяких документів про затримання працівники поліції не складали.

За місцем проживання та місцем роботи підозрюваних поліцейських проведено санкціоновані обшуки, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Крім того встановлено, що один із правоохоронців уже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідували слідчі Прокуратури міста Києва і зараз розглядає Голосіївський районний суд міста Києва.