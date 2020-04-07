У Києві правоохоронці з собакою жорстоко затримали чоловіка через те, що він нібито порушив карантин.

Відео затримання опубліковано на Facebook-сторінці учасника інциденту Вадима Мусевича.

Так, за словами Мусевича, затримання сталося ще 4-го квітня, тобто до посилення карантинних заходів.

На околиці лісу, біля кінцевої зупинки тролейбусних маршрутів 24, 25, 26, шість правоохоронців з собакою влаштували жорстке затримання зі штовханиною.

При цьому, вагітна дружина чоловіка та їх маленька дитина знаходилися поруч.

Наразі Мусевич звернувся за консультацією до адвоката, після чого обіцяє розповісти подробиці інциденту.

Свинособаки авакова Опубликовано Vadym Volodymyr Musevych Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.