У Києві поліція посилила заходи безпеки під час заходів, які заплановані 9 травня та проводить огляд учасників заходів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

“Сьогодні у столиці заплановано проведення заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Структурні підрозділи столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України взяли під посилену охорону територію, де проходитимуть акції”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аби не допустити будь-яких правопорушень, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Перед початком заходів працівники вибухотехнічної служби та кінологи також перевірили місця проведення заходів на предмет виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів.

Крім того, у Головному управлінні розгорнуто роботу ситуаційного центру, представники якого в онлайн-режимі відслідковують оперативну ситуацію для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій.