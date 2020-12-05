Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 78 291. Усього коронавірус забрав життя 1410 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 874 жінки віком від 19 до 100 років
- 566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
- 44 дівчинки від 7 до 17 років та 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
- Серед них і 57 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 108 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, в Дарницькому — 253 та в Деснянському районі – 239 випадків.
- За минулу добу, 4 грудня, в Україні зафіксували 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.