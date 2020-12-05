За минулу добу, 4 грудня, у Києві виявили 1541 хворого на коронавірус. 15 пацієнтів - померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 78 291. Усього коронавірус забрав життя 1410 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

874 жінки віком від 19 до 100 років

566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв

44 дівчинки від 7 до 17 років та 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Серед них і 57 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 108 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, в Дарницькому — 253 та в Деснянському районі – 239 випадків.