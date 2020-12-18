За минулу добу, 17 грудня, у Києві на коронавірус захворіли 1658 хворих. 17 людей померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 98 330. Усього за період епідемії в столиці 1679 летальних випадків від вірусу.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

895 жінок віком від 18 до 92 років

657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв

53 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 53 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Серед них і 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 453, Дніпровському – 275 та в Деснянському районі – 196 випадків.

“Якщо кілька минулих днів кількість госпіталізованих дещо знижувалась, то за останню добу знову сягнула більше ста пацієнтів. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус. Із них 20 дітей. 1071 пацієнт – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1361 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48 відсотків”, – зазначив Кличко.