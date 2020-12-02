У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус. 16 пацієнтів померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74 012. Усього від коронавірусу за період епідемії померли 1339 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

922 жінки віком від 18 до 86 років

684 чоловіка віком від 18 до 96 рокiв

57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчика від 10 місяців до 17 років.

Серед них і 69 медиків.

Кличко зазначив, що за весь час епідемії в столиці на коронавірус захворіли 3072 медичних працівники, шість із них померли.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу найбільше хворих за час епідемії – 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258 та у Солом’янському районі – 214 випадків.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус, серед них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 53 %.