Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74 012. Усього від коронавірусу за період епідемії померли 1339 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 922 жінки віком від 18 до 86 років
- 684 чоловіка віком від 18 до 96 рокiв
- 57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчика від 10 місяців до 17 років.
- Серед них і 69 медиків.
Кличко зазначив, що за весь час епідемії в столиці на коронавірус захворіли 3072 медичних працівники, шість із них померли.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу найбільше хворих за час епідемії – 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258 та у Солом’янському районі – 214 випадків.
Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус, серед них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 53 %.
- 1 грудня повідомлялось, що у Києві за минулу добу виявили рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19: захворіли 1799 людей.