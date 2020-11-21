Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 57 807. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян.
Зокрема, минулої доби, захворіли:
- 605 жінок віком від 18 до 93 років;
- 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.
- Серед них і 66 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20 704 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському— 179, а також в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків.
- Станом на ранок 21 листопада в Україні зафіксували 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.