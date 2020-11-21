За минулу добу, 20 листопада, у Києві виявили ще 1213 нових випадків коронавірусу COVID-19. Померли 29 людей.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 57 807. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян.

Зокрема, минулої доби, захворіли:

605 жінок віком від 18 до 93 років;

469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед них і 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20 704 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському— 179, а також в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків.