За минулу добу, 3 грудня, у Києві виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 пацієнтів - померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 750. Усього за період епідемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

794 жінки віком від 18 до 92 років

498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

33 дівчинки від одного до 17 років і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років.

Серед них і 78 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу – 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом’янському – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2131 хворий на коронавірус, із них 19 дітей. 1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

Кличко зазначив, що показник тестування на коронавірус у столиці – найвищий в Україні і становить понад 430 тестів на 100 тисяч мешканців. Зокрема, від початку епідемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 255 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили майже 86 тисяч.