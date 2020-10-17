Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Попрощатися з Микитенко прийшли близько 50 осіб, серед них було багато військових.
Фото: #Букви
11 жовтня ветеран АТО вчинив акт самоспалення на Майдані Незалежності. Він отримав 90 % опіків тіла і впав в кому.
На сторінці дочки в Facebook зазначалося, що Микитенко пішов на такий крок через незгоду з політикою нинішнього керівництва держави, “а саме розведенням військ на лінії розмежування і повзучої окупації Росією”. 14 жовтня він помер.
Микола Микитенко був в Самообороні Майдану, воював на Сході в складі батальйону імені Сергія Кульчицького. Брав участь в боях під Слов’янськом.
- П’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що якщо на українських військовослужбовців почнуть накладати штрафи за відкритий без наказу вогонь у відповідь по окупантах на Донбасі, він готовий їх оплатити.