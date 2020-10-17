Сьогодні, 17 жовтня, в Києві відбулося прощання з ветераном АТО Миколою Микитенко, який 11 жовтня скоїв акт самоспалення на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Попрощатися з Микитенко прийшли близько 50 осіб, серед них було багато військових.

Фото: #Букви

11 жовтня ветеран АТО вчинив акт самоспалення на Майдані Незалежності. Він отримав 90 % опіків тіла і впав в кому.

На сторінці дочки в Facebook зазначалося, що Микитенко пішов на такий крок через незгоду з політикою нинішнього керівництва держави, “а саме розведенням військ на лінії розмежування і повзучої окупації Росією”. 14 жовтня він помер.

Микола Микитенко був в Самообороні Майдану, воював на Сході в складі батальйону імені Сергія Кульчицького. Брав участь в боях під Слов’янськом.