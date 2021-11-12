У всіх районах Києва посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах червоної зони.

Таке рішення ухвалено на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшили до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп також залучили посадових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП “Муніципальна охорона”.

Нагадаємо, із 1 листопада Київ перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

Зокрема, наразі в Києві заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;

перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Заклади освіти столиці перейшли на дистанційний режим.

Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо усі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Також заборонено:

перебування без масок у медзакладах та закладах освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування;

роботу закладів громадського харчування, крім доставлення та замовлень навинос;

діяльність хостелів (дозволено за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів (дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);

проведення медзакладами планових госпіталізацій, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Варто зазначити, що за порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.