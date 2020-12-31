На святкових локаціях в українській столиці посилено присутність силовиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

У новорічну ніч поліціянти та нацгвардійці нестимуть службу на святкових локаціях у Києві у посиленому режимі. Залучено працівників усіх структурних підрозділів: це й поліція діалогу, й кінологи, й вибухотехніки.

На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліціянти та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі.

“Правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції”, — зазначили в поліції Києва.

Яка саме кількість силовиків залучені у столиці — не повідомляється. Загалом по країні забезпечувати порядок під час проведення свят будуть близько 23 тисяч силовиків, інформує МВС.