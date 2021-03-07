В столиці через сильні пориви вітру приспускають головний прапор країни, встановлений на київських пагорбах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

“Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили”, – сказав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

У КМДА повідомили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

“До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня”, – йдеться у повідомленні.