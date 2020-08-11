Про це повідомляють #Букви.
Увечері вівторка, 11 серпня, під посольством Білорусі на вулиці Коцюбинського в Києві відбулася чергова акція солідарності із протестами, що охопили країну після проведення виборів. Участь в ній взяли близько 100 осіб, серед них були як українці, так і громадяни Білорусі, що наразі знаходяться в Україні.
Мітингувальники скандували “Живе Білорусь!”, “Ганьба” та інші лозунги, які цими днями звучать також на вулицях білоруських міст.
Під час акції організатори демонстрували відеозаписи жорстких затримань протестувальників, які відбуваються у різних містах Білорусі.
Також було роздруковано та роздано фотографії тих, хто отримав сильні поранення під час силових розгонів протестів.
Аналогічні акції солідарності відбувалися у Києві 9 та 10 серпня. Під час акції у понеділок між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Було затримано кілька осіб, серед них — активіст та колишній політв’язень Олександр Кольченко. Йому присудили 40 годин громадських робіт за участь в акції.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
- 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.