В українській столиці під стінами посольства Білорусі третій день поспіль збиралися люди, аби висловити солідарність із білорусами, які беруть участь у масових протестах.

Про це повідомляють #Букви.

Увечері вівторка, 11 серпня, під посольством Білорусі на вулиці Коцюбинського в Києві відбулася чергова акція солідарності із протестами, що охопили країну після проведення виборів. Участь в ній взяли близько 100 осіб, серед них були як українці, так і громадяни Білорусі, що наразі знаходяться в Україні.

Мітингувальники скандували “Живе Білорусь!”, “Ганьба” та інші лозунги, які цими днями звучать також на вулицях білоруських міст.

Під час акції організатори демонстрували відеозаписи жорстких затримань протестувальників, які відбуваються у різних містах Білорусі.

Також було роздруковано та роздано фотографії тих, хто отримав сильні поранення під час силових розгонів протестів.

Аналогічні акції солідарності відбувалися у Києві 9 та 10 серпня. Під час акції у понеділок між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Було затримано кілька осіб, серед них — активіст та колишній політв’язень Олександр Кольченко. Йому присудили 40 годин громадських робіт за участь в акції.