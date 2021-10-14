Сьогодні, 14 жовтня, у центрі Києва відбулись Марш слави УПА і марш до Дня захисників. До ходи приєдналися представники різних політичних партій, ветерани війни та родичі полеглих у боях.

Про це повідомляють #Букви.

За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч людей.

Спочатку планувалося провести дві ходи – Марш нації, який організовує “Національний корпус”, та Марш слави УПА, до якого долучилися і ветеранський рух. У підсумку колони об’єднались.

Люди почали збиратися у парку Шевченка, а о другій годині попрямували до Майдану Незалежності, де залишилася більша частина учасників.

Дорогою до Майдану деякі учасники вигукували націоналістичні та патріотичні гасла та запалили кілька фаєрів.

Фото: #Букви

На Майдані Незалежності учасники ходи слухають патріотичні пісні.

Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.