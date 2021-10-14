Про це повідомляють #Букви.

За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч людей.

Спочатку планувалося провести дві ходи – Марш нації, який організовує “Національний корпус”, та Марш слави УПА, до якого долучилися і ветеранський рух. У підсумку колони об’єднались.

Люди почали збиратися у парку Шевченка, а о другій годині попрямували до Майдану Незалежності, де залишилася більша частина учасників.

марш захисників

марш захисників марш захисників марш захисників марш захисників марш захисників марш захисників марш захисників марш захисників

Марш слави УПА Марш слави УПА Марш слави УПА

Марш УПА 14 жовтня 2021 Марш УПА 14 жовтня 2021 Марш УПА 14 жовтня 2021

Марш слави УПА Марш слави УПА Марш слави УПА Марш слави УПА

Марш УПА 14 жовтня 2021

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Дорогою до Майдану деякі учасники вигукували націоналістичні та патріотичні гасла та запалили кілька фаєрів.

марш захисників

Марш слави УПА Марш слави УПА

Марш УПА 14 жовтня 2021 Марш УПА 14 жовтня 2021 Марш УПА 14 жовтня 2021

Марш слави УПА

Фото: #Букви

На Майдані Незалежності учасники ходи слухають патріотичні пісні.

Марш слави УПА

Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.

  • П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом із ветеранами російсько-української війни, родинами полеглих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам’ять захисників України.
  • У Києві відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
  • 14 жовтня, через проведення пішої ходи до Дня захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на деяких вулицях столиці.