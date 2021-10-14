Про це повідомляють #Букви.
За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч людей.
Спочатку планувалося провести дві ходи – Марш нації, який організовує “Національний корпус”, та Марш слави УПА, до якого долучилися і ветеранський рух. У підсумку колони об’єднались.
Люди почали збиратися у парку Шевченка, а о другій годині попрямували до Майдану Незалежності, де залишилася більша частина учасників.
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Дорогою до Майдану деякі учасники вигукували націоналістичні та патріотичні гасла та запалили кілька фаєрів.
Фото: #Букви
На Майдані Незалежності учасники ходи слухають патріотичні пісні.
Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом із ветеранами російсько-української війни, родинами полеглих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам’ять захисників України.
- У Києві відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
- 14 жовтня, через проведення пішої ходи до Дня захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на деяких вулицях столиці.