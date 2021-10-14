Про це повідомляють #Букви.
За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч людей.
Спочатку люди збиралися у парку Шевченка, а тоді попрямували до Майдану Незалежності, де залишилася більша частина учасників.
Учасники планували пройти бульваром Шевченка через Бесарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності та Алеї Героїв небесної сотні.
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Дорогою до Майдану запалили кілька фаєрів.
Фото: #Букви
На Майдані Незалежності учасники Маршу УПА слухають патріотичні пісні.
Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом із ветеранами російсько-української війни, родинами полеглих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам’ять захисників України.
- У Києві відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
- 14 жовтня, через проведення пішої ходи до Дня захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на деяких вулицях столиці.