Про це повідомляють #Букви.

За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч людей.

Спочатку люди збиралися у парку Шевченка, а тоді попрямували до Майдану Незалежності, де залишилася більша частина учасників.

Учасники планували пройти бульваром Шевченка через Бесарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності та Алеї Героїв небесної сотні.

Дорогою до Майдану запалили кілька фаєрів.

Фото: #Букви

На Майдані Незалежності учасники Маршу УПА слухають патріотичні пісні.

Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.