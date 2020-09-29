У вівторок, 29 вересня, до 79-тої річниці масового розстрілу київських євреїв у Бабиному Яру у Києві пройшов традиційний марш пам'яті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 29 вересня у світі вшановують пам’ять загиблих під час масового розстрілу нацистами близько 50 тисяч євреїв у Бабиному Яру, під Києвом. Цього року виповнюється 79 років з дня трагедії.

Небайдужі громадяни вже п’ятий рік поспіль цього дня влаштовують ходу — Марш п’яті загиблих у Бабиному Яру.

Сьогодні кількасот учасників маршу зібралися на вулиці Січових Стрільців поблизу кінотеатру “Київська Русь” і попрямували до пам’ятника “Менора” у Бабиному Яру. Майже трикілометровий маршрут маршу збігається з тим, який у 1941 році пройшли євреї Києва, прямуючи на смерть.

Біля пам’ятника присутні взяли участь у спільній молитві та поклали квіти.

На Дорозі Скорботи та на площі біля “Менори” до Дня пам’яті жертв відкрили також аудіосвітлову інсталяцію. Режисером виступив скандальний російський режисер Ілля Хржановський, продюсером — Олексій Макухін.