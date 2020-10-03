У суботу, 3 жовтня, під Офісом президента України в Києві відбулася акція протесту під назвою "Бій за освіту!".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції вимагали відправити у відставку в.о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Протестувальники звинуватили Шкарлета в непрофесіоналізмі, плагіаті, провалі підготовки до навчального року в школах, виникненні загрози реформі Нової української школи, нездатності впоратися з викликами, які виникли в сфері освіти через епідемію коронавірусу COVID-19.

“Ми зупинимося лише тоді, коли піде він! Випробувальний термін закінчився! Доводиться констатувати, що Шкарлет неодноразово провалив всі спроби стати справжнім міністром освіти і науки… Ми маємо право на якісну, конкурентоспроможну, вільну від політики, плагіату та корупції освіту. Ми воліємо, щоб зміни продовжувались і породжували лише прогрес. Тому ми виступаємо на захист освіти та закликаємо кожного не допустити деградації освіти”, – зазначалося в анонсі заходу.

Організаторами заходу стали ряд громадських організацій.

В акції протесту взяли участь до 150 людей – представники студентських та молодіжних організацій, студенти Олімпійського коледжу, представники громадянського суспільства. Серед них можна було помітити українського борця вільного стилю Богдана Грицая, який відомий за словесною перепалкою (за допомогою відеозвернень) з боксером Олександром Усиком. Грицай тоді викликав боксера на бій без правил.

Протестувальники тримали плакати “Стоп Шкарлет – ти нам не міністр!”, “Цей міністр зламався, вимагаємо нового!”, “Ми зупинимося тоді, коли він піде!” та інші. Учасники акції також запалили фаєри і скандували: “Шкарлета – геть!”

Варто відзначити, що учасники протесту принесли з собою гарбузи як символ незгоди з діяльністю Шкарлета (відповідно до української традиції вручення “гарбуза” означає відмову дівчини від заміжжя).

У підсумку учасники акції залишили їх на сходах Офісу президента.