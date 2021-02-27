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У Києві розпочалася акція на підтримку Стерненко: трансляція

У Києві біля Офісу президента проходить акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненко, якого посадили на 7 років і 3 місяці за нібито вимагання грошей.

Субота, 27 лютого 2021, 12:44

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію зібралися тисячі людей. Вони принесли з собою плакати з написами: “Свободу політв’язням”, “#FreeSternenko, #FreeAntonenko”, “Коли прийдуть за Аваковим?” та інші.

Активісти скандують гасла: “Стерненку – волю”, “Справедливість Стерненку – справедливість всім” тощо.

У людей, що вийшли на акцію, лише дві вимоги: негайне звільнення з тюрми Сергія Стерненка та інших політв’язнів, а також оновлення судової системи, а саме перезапуск Вищої ради правосуддя. Зокрема, нових членів цих органів вони вимагають набрати у чесному конкурсі.

Варто зазначити, що ще з ранку правоохоронці почали стягувати значні сили до урядового кварталу. При цьому напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція не буде виставляти кордон біля будівлі Офісу президента.

ОНОВЛЕНО

Активісти рушили до Офісу генпрокурорки України Ірини Венедіктової, перед цим вони скандували: “Венедіктова – чума”.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

У  залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

Акції на підтримку Стерненка

О 20:00 23 лютого на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу. 

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Загалом під час акції в Києві затримали 24 особи, кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

Після трьох годин спробу продертися до Офісу президента протестувальники оголосили про безстрокову акцію, яка має розпочатися в суботу, 27 лютого. 

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.

Теги: акция, Офіс Президента, акция, відео, Сергій Стерненко, трансляція

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