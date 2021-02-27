У Києві розпочалася акція на підтримку Стерненко: трансляція

У Києві біля Офісу президента проходить акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненко, якого посадили на 7 років і 3 місяці за нібито вимагання грошей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію зібралися тисячі людей. Вони принесли з собою плакати з написами: “Свободу політв’язням”, “#FreeSternenko, #FreeAntonenko”, “Коли прийдуть за Аваковим?” та інші.

Активісти скандують гасла: “Стерненку – волю”, “Справедливість Стерненку – справедливість всім” тощо.

У людей, що вийшли на акцію, лише дві вимоги: негайне звільнення з тюрми Сергія Стерненка та інших політв’язнів, а також оновлення судової системи, а саме перезапуск Вищої ради правосуддя. Зокрема, нових членів цих органів вони вимагають набрати у чесному конкурсі.

Варто зазначити, що ще з ранку правоохоронці почали стягувати значні сили до урядового кварталу. При цьому напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція не буде виставляти кордон біля будівлі Офісу президента.

ОНОВЛЕНО

Активісти рушили до Офісу генпрокурорки України Ірини Венедіктової, перед цим вони скандували: “Венедіктова – чума”.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.