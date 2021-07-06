Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (вчинення дій сексуального характеру… з особою, яка не досягла чотирнадцяти років, – ред.), розшукується Замятін Євген Володимирович, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 скоїв втечу з-під варти”, – йдеться в повідомленні.

Прикмети злочинця: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, був одягнутий в сіру теніску, сині джинси та темні кросівки. Наразі на пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад столичної поліції.

Фото: Нацполіція

“Якщо хтось володіє інформацією щодо місця знаходження даного громадянина, просимо негайно повідомити за номерами телефонів 097-893-84-14, 063-431-73-74 або на спецлінію 102”, – закликали правоохоронці.