Про це розповідають #Букви.
Навчання проходять за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Силовики в екіпіровці та з автоматами вивели із будівлі синагоги кількох “терористів”, одного з них поклали долілиць на землю. Чоловік при цьому пручався та кричав “Алах акбар!”.
Усіх “затриманих” посадили в поліцейські мікроавтобуси.
Фото: #Букви
Раніше повідомлялося, що на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” зводять каркас майбутньої синагоги в ареолі православного та єврейського кладовищ.