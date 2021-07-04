Сьогодні, 4 липня, у Києві на базі Хоральної синагоги Бродського СБУ проводить антитерористичні навчання. Автомобільний та пішохідний рух вулицею тимчасово обмежили. Не працює станція метро "Палац спорту".

Про це розповідають #Букви.

Навчання проходять за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Силовики в екіпіровці та з автоматами вивели із будівлі синагоги кількох “терористів”, одного з них поклали долілиць на землю. Чоловік при цьому пручався та кричав “Алах акбар!”.

Усіх “затриманих” посадили в поліцейські мікроавтобуси.

Фото: #Букви



Раніше повідомлялося, що на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” зводять каркас майбутньої синагоги в ареолі православного та єврейського кладовищ.